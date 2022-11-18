Bayburt'un simgelerinden Saat Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un simge mimari yapılarından biri olan tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışması tamamlanarak törenle açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren, 21 metre uzunluğunda, sekizgen kaideli kuleye yerleştirilen ve 4 saatin bulunduğu tarihi kulede, Bayburt Belediyesi tarafından haziran ayında restorasyon çalışması başlatıldı.

Sürdürülen çalışma kapsamında paratonerine yıldırım düşen ve iklim şartlarına bağlı olarak hasar gören kulenin şerefesine kadar olan kısım sökülerek, aynı taşların yeniden birleştirilmesiyle tamamlandı.

Restorasyon kapsamında özel bir teknik kullanılarak yapının yüzeyi de silindi.

Açılış töreninde konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, tarihi simge açısından Bayburt'un en önemli kültür varlıklarından biri olan Saat Kulesi'nin kültür varlıklarının korunması ilke ve kararları doğrultusunda restorasyonunun yapılması dolayısıyla mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önce kentte farklı restorasyon çalışmaları yapıldığını ve hepsinin başarıyla sonuçlandığını belirten Epcim, önemli bir eserin daha restorasyonunun tamamlandığını aktardı.

Kulenin yapımında sökülen taşların yeniden kullanıldığını vurgulayan Epcim, "Şu an bu renktedir ama yavaş yavaş yıllar içerisinde sararacaktır. Bu manada kültür varlıklarının korunması ilke ve kararları doğrultusunda yapılan çalışmadan dolayı belediye başkanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da kente mührünü vuran çok nadide eserler bulunduğunu ifade ederek, "Bunlardan bir tanesi de devletimizle yaşıt, Cumhuriyetimizin ilk mührü saat kulemiz. Saat Kulesi'nin artık yaşlandığını ve bakıma ihtiyaç duyduğunu hepimiz gözlemlerken belediye başkanımız eli yüreğinde yüreği de ağzındaydı. Çünkü böylesine önemli bir esere, böylesine ciddi bir çalışmaya en ufak bir hata, renk uyuşmazlığı gibi hepimizin karşısına çok üzücü sahneler çıkarabilirdi. Onun için çok itina göstererek bu çalışmayı yaptılar. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise 1923'te yapımına başlanan kulenin 1924'te tamamlandığını söyledi.

O günden beri iklim şartlarına bağlı hasar gören kulede başlatılan restorasyon sürecinin emin ellerde titizlikle yapıldığını aktaran Pekmeci, şunları kaydetti:

"Bugün mutluyuz çünkü kulenin özellikle yapıldığından sonraki dönemde üzerine belli bir barda basınçla ital edilen ürünle beraber aynı şekle getirmiş olduk. O mutluluğu da taşıyoruz. Artık Saat Kulesi bizden sonra gelecek nesillere Cumhuriyetin bir armağanı olarak yine saat başlarında çalacak ve bizde onun mutluğunu yaşayacağız. Bu konuda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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