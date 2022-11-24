Bayburt’ta 25 kişiye istihdam sağlayan yöresel ürünler ve turşu fabrikası açıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesince 25 kişiye istihdam sağlayan yöresel ürünler ve turşu fabrikası törenle açıldı.

Şingah Mahallesi'ndeki fabrika binasında düzenlenen törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kent için önemli bir markanın doğduğunu söyledi.

Ürünlerin "by-tat" markası adı altında tescillendiğini belirten Epcim, "Tescil edilen her iş bir başarıyı gösterir. Bayburt'un sempatik bir yönü vardır. Kirlenmemiş, saf, doğal bir yönü vardır. "by-tat" markasıyla, burada yöresel ürünler ve turşu fabrikasıyla tüm Türkiye'ye hatta dünyaya satıldıkça bizde çok mutlu olacağız.” diye konuştu.

Epcim, kentin ismini tüm dünyaya bu fabrika ile duyurulacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayburt'un ismini tüm dünyada bu fabrika vesilesiyle duyurmuş olacağız. Bu da bizler için çok memnuniyet verici bir gelişme. Birkaç yıldır beraber çalıştığımız Belediye başkanımızın en büyük heyecan duyduğu projelerinden biri olduğunu değerlendiriyoruz. Bu fabrikanın başarılara imza atacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'nin şahsında belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah büyük başarılara imza atan, ihracat yapan, milli ekonomiye katkı sunan, beğeni oluşturan ürünler buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılır."

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de belediye olarak ilk kez istihdama yönelik bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime ilk etapta 500 ton kapasite ile başladıklarını ve fabrikada 25 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Pekmezci, önümüzdeki yıl hem üretim kapasitesi hem de istihdam sayısının artırılacağını aktardı.

Fabrikanın kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Pekmezci, şöyle konuştu:

"Tarımla uğraşan hemşehrilerimize üretecekleri ürünlerin fidelerini bedelsiz olarak biz vereceğiz. Üretilen ürünlerini belediye olarak bizim alacağımız bir çalışma başlatacağız. Bu fabrikamızda sadece turşu değil, Bayburt'ta yetişen erik, kuşburnu, yaban elması, yaban eriği gibi aklınıza gelen her türlü malzemeyi almaya çalıştık. Biraz sonra aldığımız ürünlerin üretim aşamasını göreceksiniz. Bunların içinde Türkiye'de ilk defa yapılan ve patentini aldığımız yaban elması çayı üretimimiz oldu. İnşallah bu ürünü Türkiye çapında bir yerlere getireceğiz."

Katılımcılar, okunan duanın ardından açılışı yapılan fabrikayı gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.