Bayburt’ta 25 kişiye istihdam sağlayan yöresel ürünler ve turşu fabrikası açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta 25 kişiye istihdam sağlayan yöresel ürünler ve turşu fabrikası açıldı

AA

Bayburt’ta 25 kişiye istihdam sağlayan yöresel ürünler ve turşu fabrikası açıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesince 25 kişiye istihdam sağlayan yöresel ürünler ve turşu fabrikası törenle açıldı.

Şingah Mahallesi'ndeki fabrika binasında düzenlenen törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kent için önemli bir markanın doğduğunu söyledi.

Ürünlerin "by-tat" markası adı altında tescillendiğini belirten Epcim, "Tescil edilen her iş bir başarıyı gösterir. Bayburt'un sempatik bir yönü vardır. Kirlenmemiş, saf, doğal bir yönü vardır. "by-tat" markasıyla, burada yöresel ürünler ve turşu fabrikasıyla tüm Türkiye'ye hatta dünyaya satıldıkça bizde çok mutlu olacağız.” diye konuştu.

Epcim, kentin ismini tüm dünyaya bu fabrika ile duyurulacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayburt'un ismini tüm dünyada bu fabrika vesilesiyle duyurmuş olacağız. Bu da bizler için çok memnuniyet verici bir gelişme. Birkaç yıldır beraber çalıştığımız Belediye başkanımızın en büyük heyecan duyduğu projelerinden biri olduğunu değerlendiriyoruz. Bu fabrikanın başarılara imza atacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'nin şahsında belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah büyük başarılara imza atan, ihracat yapan, milli ekonomiye katkı sunan, beğeni oluşturan ürünler buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılır."

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de belediye olarak ilk kez istihdama yönelik bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime ilk etapta 500 ton kapasite ile başladıklarını ve fabrikada 25 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Pekmezci, önümüzdeki yıl hem üretim kapasitesi hem de istihdam sayısının artırılacağını aktardı.

Fabrikanın kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Pekmezci, şöyle konuştu:

"Tarımla uğraşan hemşehrilerimize üretecekleri ürünlerin fidelerini bedelsiz olarak biz vereceğiz. Üretilen ürünlerini belediye olarak bizim alacağımız bir çalışma başlatacağız. Bu fabrikamızda sadece turşu değil, Bayburt'ta yetişen erik, kuşburnu, yaban elması, yaban eriği gibi aklınıza gelen her türlü malzemeyi almaya çalıştık. Biraz sonra aldığımız ürünlerin üretim aşamasını göreceksiniz. Bunların içinde Türkiye'de ilk defa yapılan ve patentini aldığımız yaban elması çayı üretimimiz oldu. İnşallah bu ürünü Türkiye çapında bir yerlere getireceğiz."

Katılımcılar, okunan duanın ardından açılışı yapılan fabrikayı gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasan öğretmen ilk atandığı il olan Bayburt'ta 30 yıldır görev yapıyor
YEREL HABERLER Hasan öğretmen ilk atandığı il olan Bayburt'ta 30 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.