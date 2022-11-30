Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yetişkinlere ve çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Genç Osman Stadı bahçesine konuşlanan Jandarma Genel Komutanlığına ait "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Etkinlik kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Katılımcılar ayrıca, alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı.

Kapalı spor salonunda oluşturulan parkurda ise gruplar halinde pedallı arabalara binen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.





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