Bayburt'ta yetiştiricilere 691 koyun yemliği dağıtıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta küçükbaş hayvan yetiştiren 148 kişiye yüzde 70 hibeyle 691 metal koyun yemliği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün keçi ve koyun yetiştiricilerinin standartlarının yükseltilmesi amacıyla hazırladığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle alınan metal koyun yemlikleri, üreticilere dağıtıldı.

Vali Cüneyt Epcim, yemliklerin besicilere verilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, Bayburt'a DOKAP tarafından çok önemli destekler verildiğini söyledi.

Bu yıl 3 projede toplamda 4 milyon liralık desteği kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Epcim, "Mobil Koyun banyoluğu, kırkım makinesi projesi toplam 562 bin lira, çadır tipi koyun ağılı toplam 2 milyon değerinde, yine bugün dağıtımını yaptığımız koyun yemliğinin proje bedeli de 1 milyon 260 bin lira, yani toplamda 4 milyon liraya yakın bir destek sağlandı. Çok önemli katkıyı Bayburt tarımına, çiftçisine hediye etmiş oluyoruz. Desteklerinden dolayı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, DOKAP başkanımıza ve emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Epcim, üreticilerin her zaman yanında olmak istediklerini vurgulayarak, devlet desteklerinin en üst noktaya çıktığı bir yıl yaşandığını ifade etti.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ile yetiştiriciler katıldı.





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