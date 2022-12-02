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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek parmağıyla tuşlara dokunup kitap yazıyor

AA

Tek parmağıyla tuşlara dokunup kitap yazıyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta Multipl Skleroz (MS) hastalığının ilerlemesi sonucu vücudunda işaret parmağı ve kolu dışında hiçbir yerini kullanamayan 69 yaşındaki Murat Kurdal, tek parmağıyla kitap yazdı.

2001 yılında MS teşhisi konulan ve zamanla vücudunun yüzde 99'unu hareket ettiremeyen Kurdal, 10 yıldır yatağa bağımlı yaşam sürüyor.

Hastalığı süresince yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Kurdal, kendi bildiği ve araştırıp öğrendiği Bayburt ağzına ait kelimeleri bir kitapta toplamaya karar verdi.

Kurdal, 15 yıldır yöreye ait kelimeleri araştırarak, gece gündüz tek parmağını kullanıp bilgisayarla "Bayburt Ağzı" adını verdiği 280 sayfalık kitap yazdı.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı makaleler de kaleme alan Kurdal, yaşadığı zorluklara rağmen azmiyle örnek oluyor.

Murat Kurdal, AA muhabirine, 25 yıl çeşitli kentlerde il sağlık müdürlüklerinde memur olarak çalıştığını, 2002'de emekli olduğunu söyledi.

Hastalığının 2001'de denge kaybıyla başladığını ve daha sonra ilerlediğini anlatan Kurdal, "Bu halime şükürler olsun. Hiç olmazsa görüp işitiyorum, kaşık tutabiliyorum ve tek parmağımla kitabı da yazıyorum." dedi.

Yaklaşık 15 yıl önce kitap yazmaya karar verdiğini belirten Kurdal, "Kitabı yazmak için kelime topladım. Yüzde 50'sini Bayburt halkının ağzından derledim. Geri kalanını konuştuğum, bildiğim kelimeler ve cümlelerden tamamladım. Noktayı koyamadım bir türlü. Her gün yeni bir kelime çıktı. Zamanla artık başka kelime bulamadım. Kitabımda Bayburt yöresine ait yaklaşık 3 bin 500 kelime var." diye konuştu.

Kurdal, kitabında kentin tarihi ve kültürel değerlerinden bahsettiği makalelere de yer verdiğini ifade etti.

- "Bir günde yarım sayfa yazabiliyorum"

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle yazarken zorlandığını dile getiren Kurdal, şunları kaydetti:

"Bir günde yarım sayfa yazabiliyorum. Fazla yazamıyorum artık sadece zaman geçiriyorum. Ama yine de yılmıyorum ve Bayburt için yazıyorum. Kitaplarla uğraşmak, yazmak elbette kafamı dağıtıyor. Düşünüyorum herhangi bir konu üzerine ne yapabilirim, ne yazabilirim? Kaynakları da araştırıp kendi fikrimi yazıyorum. Amacım yöremizde konuşurken kullanılan kelimelerin anlamının bilinmesi ve bu kelimelerin kaybolmaması."

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