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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta kırsalda yaşayan öğrenciler sinema keyfi yaşadı

AA

Bayburt'ta kırsalda yaşayan öğrenciler sinema keyfi yaşadı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çoğu üniversiteli olmak üzere gönüllülerin kurduğu Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuk Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, kırsalda eğitim gören 115 öğrenci sinema keyfi yaşadı.

Merkeze bağlı 6 köyde eğitim gören ilkokul öğrencileri, "Çocukların Mihmandarı Gençlik" projesi kapsamında görevliler tarafından okullarından alınarak servis araçlarıyla Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ne getirildi.

Üniversitenin kütüphanesini gezen öğrenciler, daha sonra sinema salonunda "Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey" adlı filmi izledi.

Birçoğu ilk kez sinemayla tanışan çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde yaklaşık 2 saat boyunca keyifli vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine, gönüllü gençlerle bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuk Derneğinin katkıları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde birçok öğrencinin ilk kez sinemayla buluştuğunu belirten Demir, katkılarından dolayı dernek üyesi gönüllülere teşekkür etti.

Dernek başkanı Samet Ergün de etkinlik kapsamında hem kendilerinin hem de öğrencilerin keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Bu konuda bizden yardımlarını esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah projelerimiz, etkinliklerimiz devam edecek. Biz sinemayla tanıştığımızda üniversite öğrencisiydik. Buradaki çocukların bazıları birkaç kez sinemaya gelmiş ama çoğu ilk kez tanışıyor. Bunun mutluluğu bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.

2. sınıf öğrencisi İlayda Sena ise ilk kez sinemaya geldiğini ifade ederek, eğlendiğini ve arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiğini söyledi.


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