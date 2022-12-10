Bayburt'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

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BAYBURT (AA) - Bayburt-Erzurum kara yolunda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Trafik akışının olumsuz etkilendiği bölgede sürücüler güçlükle ilerledi, bazıları ise sisin etkisini kaybetmesi için araçlarını yol kenarına çekti.

Bu sırada bazı sürücüler, yol kenarındaki Kop Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

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