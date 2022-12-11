Bayburt'ta köpeklerden kaçarken evin çatısına çıkan dağ keçisi kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta köpeklerden kaçarken bir evin çatısına çıkan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kitre köyüne inen dağ keçisini çoban köpekleri kovaladı.

Köy içerisinde köpeklerden kaçan dağ keçisi, bir evin çatısına çıkarak bir süre burada bekledi.

Köydeki vatandaşlar tarafından çatıdan kurtarılan ve beslenmesi için ahıra konulan keçi, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Kalçasından yaralı olduğu belirlenen dağ keçisi, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.