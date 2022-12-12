Bayburtlu kadınlar köy yaşam merkezlerinde modern tarım öğreniyor

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta köy yaşam merkezine dönüştürülen eski okul binalarında açılan kurslara katılan kadınlar, modern tarım yöntemlerini öğreniyor.

Merkeze bağlı Çiğdemtepe köyündeki köy yaşam merkezinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından kadınlara modern tarım yöntemleri üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

İhtiyaç durumu göz önüne alınarak planlanan kurslar sayesinde kursiyerlerin yeni bilgiler edinmesi ve bu bilgilerini günlük hayatlarında kullanabilmesi amaçlanıyor.

Tarım teknolojileri öğretmeni Şeyda Altuncu, gazetecilere, köy yaşam merkezlerinde kadınlara ve gençlere yönelik kurslar açarak modern tarım yöntemleriyle yetiştiricilik sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda seracılık, arıcılık, sebze yetiştiriciliği, fidan yetiştiriciliği gibi kurslarla vatandaşların daha faydalı vakit geçirmesini sağladıklarını belirten Altuncu, eğitimleri tamamlayan katılımcıların kursiyer belgesi alarak daha verimli yetiştiricilik yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

Kursiyerlerden Sıla Çelik de Halk Eğitimi Merkezinin köylerinde kurs açmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kurslardan ve öğretmenlerden memnun olduğunu aktaran Çelik, "Burada seracılık, arıcılık, ağaç budama, sebze yetiştiriciliği alanlarında yeni şeyler öğreniyoruz. Umarım kursları başarıyla tamamlar, üretime ve milli ekonomiye katkı sağlarız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.





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