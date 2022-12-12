Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı

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BAYBURT (AA) - Erzurum-Bayburt kara yolu güzergahında yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen göçükte yaralanan 5 işçi tedavi altına alındı.



Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Göçük sırasında yaralanan işçiler Hasan Çakır, Şükrü Yılmaz, Abdullah Emet, Ahmet Kantar ve Erdem Akburak, diğer işçilerin yardımıyla çıkarıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan AFAD ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu göçük altında başka işçi olmadığını belirledi.



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