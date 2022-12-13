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Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı

AA

Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta son bir yılda düzenlenen 61 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 61 olay aydınlatıldı.

Uyuşturucu ve türevlerinin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 91 kişiden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5'i ilgili hakimliklerce tutuklandı.

Açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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