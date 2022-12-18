Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Bayburt'a gitmek üzere hafif ticari araç ile yola çıkan 2 kişi, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Derebaşı Virajları mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirmesi üzerine harekete geçen Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 2 kişi, ekiplerin yardımıyla kent merkezine getirildi.





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