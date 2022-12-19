Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt'ta konuştu: (2)

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BAYBURT (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türk Devleti, büyük bir devlettir. İyi yönetildiği zaman da büyük hizmetler yapar, o hizmetleri halkıyla buluşturur." dedi.

Bilgin, AK Parti Bayburt İl Başkanlığında düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Bayburt" adlı toplantıda, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gücünün artmasının sadece Türklerin değil, bütün İslam coğrafyasının barış içinde yaşamasının bir göstergesi olduğunu belirten Bilgin, Türkiye'nin "Dünya beşten büyüktür" diyen bir ülke olduğunun altını çizdi.

Bilgin, bütün dünyada yaşanan pandeminin Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayarak, "Pandemiden çıkışta en pozitif ayrışan iki ülkeden birisi olduk. Ekonomik bakımdan da sosyal bakımdan da iki ülkeden birisi olduk. Birisi, ekonomi bakımından Çin diyebiliriz. Sosyal bakımdan da en belki birinci sırada ayrışan biz olduk. Niye? Çünkü sağlık altyapımızla devletin hizmet götürme becerisi ve organizasyonuyla Türkiye'nin en ücra köşesine, Beytüşşebap'ın bir dağ köyünden, bizim Bayburt'un bir dağ köyünden tutun, Edirne'nin ücra köyüne kadar devlet sağlık hizmetini ulaştırdı, ilacı, doktoru, tedaviyi ve hastanelerimizi." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık sisteminin, bugün en büyük hizmet ihracatı yapılan yerlerden biri haline geldiğine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Geçenlerde bir arkadaşım Amerika'dan geldi. Amerika'da çalışıyor, orada ünlü bir kuruluşta çalışıyor, adını vermeyeyim. Hoca o da eski bir akademisyen arkadaşım. Dedi ki 'Türkiye'ye tatil yapmaya gelmiyorum bu defa, iki sebepten geliyorum.' Nedir? 'Dişlerimi yaptıracağım, bir de bir sağlık sorunum var, onu çözeceğim.' dedi. Batılı ülkelerin birçok alanda yaşadıkları krizin en derinini onların sağlık sektöründe görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye sağlıktan tutun diğer alanlara... Hangi alana? Eğitim. Türkiye sadece okullaşma oranıyla değil okul mekanlarının dönüşümünde de son yıllarda çok büyük aşama kaydetti."

Bakan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye tarımda... 'Türkiye kendine yeter bir ülkeydi niye ithalat yapıyor?' Türkiye'nin tarımsal ihracatı, tarımsal ithalatı ile mukayese edilmeyecek derecede ileri seviyede. Yapılan ithalatın da biliyorsunuz, içeride dahilde işleme rejimi kapsamında ihracat yapmak üzere tekrar içeriye alınan ürünlerden oluşuyor. Her alanda, Bayburt'a bakın, dağ köylerinin yollarına, barajlarına, sulama sistemlerine kadar her alanda. Benim ilkokulu okuduğum köylere doğal gaz gidiyor. Hayal edilemeyecek şeyler oluyor Türkiye'de devlet iyi imkanlar yapıyor. Türk Devleti, büyük bir devlettir. İyi yönetildiği zaman da büyük hizmetler yapar, o hizmetleri halkıyla buluşturur."

MHP Bayburt İl Başkanlığı görevine yeni atanan İsmail Durmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bilgin, ardından da Ülkü Ocakları'nda gençlerle bir araya geldi.

(Bitti)

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