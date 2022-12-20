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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta kar yağdı

AA

Bayburt'ta kar yağdı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı. Öğrenciler, okul bahçesinde kar topu oynadı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Ahmet Ertaç, kent merkezine bu yıl ilk kez kar yağdığını belirterek, yağışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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