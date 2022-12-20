Bayburt'ta "Türkiye Yüzyılı ve Gençlik Paneli" düzenlendi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, "Türkiye Yüzyılı ve Gençlik Paneli" gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ile Eğitime Destek Platformu (EDEP) Bayburt Temsilciliği iş birliğinde Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde bulunan Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin paneli ilgiyle takip etmesini istedi.



Bayburt Üniversitesi herkesin üniversitesi olduğunu belirten Türkmen, "İnşallah ileride lise ve ortaokuldaki kardeşlerimiz de üniversitemizi tercih edecektir. Panelin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

EDEP İl Temsilcisi ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin de platform olarak içinde eğitim olan her türlü faaliyeti desteklediklerini dile getirdi.

Gençlerin ülkenin geleceği için önem taşıdığını vurgulayan Ayengin, "Gençlerimiz yarının Türkiye'sini, dünyasını inşa edeceklerdir. Gençlerimiz daha önce de kendilerini ispat ettiler. Görev kendilerine düştüğünde neler yapılabileceğini gösterdiler." dedi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman da öğrencilere ve vatandaşlara destek vermeyi amaçladıklarını, bu tür organizasyonlarda yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Daha sonra GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Türkiye'nin gelecek yüzyılı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Panele, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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