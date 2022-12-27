Bayburt'ta uzlaştırma ile 351 dosyanın tarafları, hakim karşısına çıkmadan anlaştı

BAYBURT (AA) - Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalet Bakanlığının ceza muhakemelerinde dostane çözüm yolu olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma ile kentte 2022'de 351 dosyada anlaşma sağlandı.

Mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayan, özgür iradeleriyle devam eden uzlaştırmada, tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesiyle müzakere aşamasına geçiliyor.

Bakanlıkça belirlenen tarafsız ve bağımsız uzlaştırmacıların yürüttüğü müzakerelerde anlaşma konusu olan edimi, yine taraflar belirliyor. Tarafların memnuniyetini en üst düzeye çıkaran uygulama sayesinde mağdurların suç nedeniyle uğramış oldukları zarar hızla tazmin ediliyor.

Bayburt'ta son bir yılda haklarında basit yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi suçların bulunduğu 351 dosyada müşteki ve şüpheliler, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosundaki uzlaştırmacıların müzakereleri sonucu yardımseverliğin ön planda olduğu talepleri karşılayarak hakim karşısına çıkmadan anlaştı.

Uzlaştırmacı Ahmet Fırat, AA muhabirine, bir çok dosyada taraflar arasında uzlaşma sağlanarak hem mağduriyetin giderildiğini hem de yargının iş yükünün hafifletildiğini söyledi.

Dosyaları olumlu sonuçlandırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Fırat, "Uzlaştırma dediğimiz şey halk nezdinde 'barışmak' yada 'şikayetten vazgeçmek' anlamında biliniyor. Aslında ikisi de değil. Uzlaştırma müşteki mağdur tarafla şüpheli yani suçlu taraf arasında bir edime bağlanarak yada bağlanmayarak dosyanın sonuçlandırılmasıdır. Mağdur burada kendi mağduriyetini giderme adına maddi yada manevi bir şart, edim talep edebiliyor. Bizde bu talebi şüpheli şahsa iletiyoruz ve orta yolu bularak dosyayı olumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hem yargının iş yükü azaltılmış oluyor hem de taraflar mutlu oluyor." diye konuştu.

Fırat, en son kendisine gelen "kadına karşı tehdit" dosyasıyla ilgili şüphelinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların ihtiyaçları için 5 bin lira bağış yaparak mağdurla anlaşma sağladığını anlatarak bu durumun toplumsal duyarlılık ve barışa da katkı sağladığını ifade etti.

Uzalaştırmacı Elif Mumcu da müzakereler sırasında taraflarla yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini bunun anlaşma açısından daha etkili olduğunu söyledi.

Kamu yararına edimleri tarafların olumlu karşıladığına işaret eden Mumcu, "Taraflar maddi olarak bir beklenti içerisinde olduğu zaman bu mağduriyet yaşatan tarafta da olumsuz bir etki yaratıyor. Ama daha fazla kamu yararına edimler olduğu takdirde kendileri için de faydalı olduğunu 'bir şeye yarıyorum' 'evet fayda sağlıyorum' 'benim için de daha iyi olur' deyip olumlu adımlar atıyor." dedi.

Bu yıl içerisinde bir çok dosyada tarafların uzlaşma sağladığına dikkati çeken Mumcu şunları kaydetti:

"Bir dosyamda mağduriyet yaşatan 2 şüpheli vardı. Müşteki onlardan edim istedi. Oturup düşündük ne yapabiliriz? Bir kişiye 30'a yakın ağaç diktirdik. Diğerine de boya aldırıp bir okulu boyattık. En azından kendisinin de emeği olsun istendi. Şüpeli bunu yaparken kesinlikle 'neden bunu yapıyorum' deyip sitemkar tavırda bulunmadı. Aksine 'evet ben okulu boyarım en azından bir şeye faydalı oldum' fikrindeydi. Onun haricinde yine sahipsiz hayvanlara bir miktar mama yardımı yaptırdık. Bunu yapan taraf böyle bir yardım sağladığı için ortaya konulan bedelin üzerinde rakam verdi. İster istemez bu tarz kamuya yararlı edimler taraflar açısından daha olumlu sonuçlar doğruyor. Bizi de bu anlamda mutlu ediyor. Bizde bir şeylere vesile olup olumlu bir şekilde sonuçlanmasına halka, kamuya daha faydalı olmasından kaynaklı bizde mutluluk içerisinde oluyoruz."























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