Bayburt'taki yangınlarda 5 ev ile 1 ahırda hasar oluştu

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta çıkan 2 ayrı yangında 5 ev ile 1 ahır zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arpalı beldesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Pamuktaş köyünde de bir evde başlayan yangın, bitişiğindeki ev ile ahıra sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev ile 1 ahır zarar gördü.



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