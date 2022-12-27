Bayburt'taki yangınlarda 5 ev ile 1 ahırda hasar oluştu

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta çıkan 2 ayrı yangında 5 ev ile 1 ahır zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arpalı beldesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Pamuktaş köyünde de bir evde başlayan yangın, bitişiğindeki ev ile ahıra sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev ile 1 ahır zarar gördü.