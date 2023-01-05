Bayburt'ta "Varlık ve Yokluk" konulu resim sergisi açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gizem Yıldırım'ın "Varlık ve Yokluk" adlı kişisel resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Baberti Kampüsündeki kütüphane fuaye alanında açılan sergide konuşan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, öğrencilerin bu gibi girişimlerinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin yaptığı eserlerin ilgi gördüğünü belirten Kadakal, sergiyi açan Yıldırım'a teşekkür etti.

Gizem Yıldırım da soyut ve dışavurumcu şekilde çalıştığı eserlerini 6 aylık bir sürede hazırladığını dile getirdi.

Çalışmalarında genellikle deniz dalgalarından oluşan kompozisyonları kullandığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaşadığım bazı olumsuzluklardan yaptığım bu tablolarda biraz güzel, biraz huzur belirtileri olmasını amaçladım. Çalışmalarımda aslında içimi dökmek ve rahatlatmak için kendimi bu dalgaların arasında buldum. Daha çok sessiz ve içedönük olup içimde bastırdığım hırçınlıklarımı ve duygu yoğunluklarımı tablolarıma yansıtıp bir nebze de olsa rahatlama isteğinden yaptığım bu tablolar belki de böyle güzel bir sergiye nasip oldu."

3 gün boyunca ziyarete açık olan serginin açılışına akademisyenler, öğrenciler ve Yıldırım'ın ailesi katıldı.









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