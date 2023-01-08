Bayburt'ta ciritçiler kar altında gösteri yaptı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ciritçiler, ata sporunun yaşatılması için soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden atlarını sahaya sürdü.

Bayburt Cirit Sahası'nda sıfırın altında 5 derecede bir araya gelen ciritseverler, yoğun kar yağışı altında cirit oynadı.

Bayburt Atlı Spor Külübü ile Mert Dadaş Aşkale Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçında sporcular, yaklaşık 2 saat izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, AA muhabirine, ciridin her mevsim güzel olduğunu ancak kışın özellikle karda oynamanın ayrı mutluluk verdiğini söyledi.

Her hafta hem kentteki hem de il dışından spor kulüpleriyle maç yaptıklarını anlatan Köprücü, "Bugün şansımıza güzel bir kar yağışı oldu. Erzurum Aşkale'den sporcularımız geldi. Geçen hafta da biz oraya gitmiştik. Rakibimiz güzel bir mücadele ortaya koydu. Biz de elimizden geleni yaptık. Kazasız belasız bir müsabaka oldu. Dede Korkut diyarı Bayburt'tan ata sporuna gönül veren herkese sevgilerimi gönderiyorum." diye konuştu.

Mert Dadaş Aşkale Atlı Spor Kulübü sporcusu Yaşar Akdaş da dostluk müsabakası kapsamında Bayburt'a geldiklerini belirterek, yoğun kara rağmen izleyicilere keyifli anlar yaşattıklarını ifade etti.







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