Başkan Pekmezci "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarının yerine getirdiği görevin öneminin yadsınamaz olduğunu belirtti.



Pekmezci, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar ülke menfaatlerini bir an olsun göz ardı etmeden, sesimizi tarafsız bir şekilde tüm dünyaya duyuran basın emekçileridir. Demokrasi, ahlak ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden hakikat temsilcisi habercilerimiz, ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bu özellikleri ile gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Bu vesileyle tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."







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