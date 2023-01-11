Bayburt'ta ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde oluşturulan stantla "kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap kampanyasına vatandaşlar, 15 Şubat'a kadar bağışlayacakları kitapları getirebilecek.

Cezaevi kütüphanelerini geliştirmek ve hükümlülerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim kurulan standa kitap desteğinde bulundu.

Epcim, programda yaptığı konuşmada, kampanyanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Hükümlülerin rehabilitasyon sürecinde kitap okumalarının önemli olduğunu belirten Epcim, "Rehabilitasyon süreçleri çok çeşitli. Manevi rehabilitasyondan kitap okumaya kadar bir ıslah süreci tüm mahkumlarımızın için devam ediyor. Bu sürece biz de Valilik olarak destek veriyoruz. Bir miktar da kitap bağışında bulunacağız. Bir yerde bir huzursuzluk varsa tüm topluma sirayet ediyor. O huzursuzluğu bir şekilde iyilikle, güzellikle ıslah ederek çözmek gerekiyor. Bugün buraya da bu anlamlı birliktelik için geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ da Adalet Bakanlığınca 2021'de "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla ceza infaz kurumları için kitap kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Söz konusu dönemde 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 kitap toplandığını kaydeden Yücedağ, "Bayburt'ta 1156 kitap toplandı. Bu yıl bütün herkesin katkısıyla bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmayı istiyoruz. Geçen yıl Türkiye genelinde 2 milyon civarında kitap mahkumlarımız tarafından sipariş edilmiş, okunmuş. Yani mahkumlarımız kitaba ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla mahkumlarımızın duyduğu ihtiyacı fazlasıyla karşılamak lazım." ifadesini kullandı.

Bu yıl kampanyanın "Kitap İyileştirir" sloganıyla düzenlendiğini aktaran Yücedağ, şunları kaydetti:

"Cezaevindeki mahkumlarımızı ıslah etmek için çeşitli argümanlarımız var. bunlardan en önemlileri iş ve meslek edindirme, sosyal, kültürel etkinlikler. Onun dışında psikososyal rehberlik, manevi rehberlik, tabii bunlardan en önemlisinin kitaplar olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da kitap toplanmasına biz çok önem veriyoruz. Bu kampanyaya da önem veriyoruz. Mahkumlarımız kitaba ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla mahkumlarımızın duyduğu ihtiyacı fazlasıyla karşılamak lazım. Çünkü onları tekrar topluma, sosyal hayata sorunsuz bir şekilde intibak ettirecek en önemli parametrelerden biri kitapların fazla okunması. Biz bütün vatandaşlarımızdan bu kampanyaya katkı sağlamalarını bekliyoruz."

Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, kurum amirleri, adliye ve cezaevi personeli katıldı.







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