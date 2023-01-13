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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Özel İdare Spor'un transfer yasağı kaldırıldı

AA

Bayburt Özel İdare Spor'un transfer yasağı kaldırıldı

BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor'un transfer yasağı kaldırıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 16 futbolcu ile bir teknik sorumlunun alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamış olduğu transfer yasağı, Bayburt Valimiz sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız sayın Hükmü Pekmezci ve yönetim kurulumuzun yoğun çabaları sonucu bugün itibarıyla kaldırılmış bulunmaktadır. Bayburt'umuza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün yaklaşık 2 milyon lira ödeyerek kaldırdığı transfer yasağı sonrasında teknik ekibin raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere transferlerin yapılmasına başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, biri kaleci olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz bölgeler için 5 futbolcuyla anlaşma sağlamıştır. Kulüp olarak tüm futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir kadroyla sezonun ikinci yarısında bize inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldürmek için elimizden gelen gayreti gösetereceğiz. Taraftarımızla el ele vererek inşallah ikinci devre alacağımız galibiyetlerle ligi en güzel yerde tamamlayacağız."

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