Bayburt'ta 371 öğrenci yarıyıl tatilinde kış okuluna devam ediyor

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanan "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" alanlarında eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Bilim Sanat Merkezi başta olmak üzere 13 okulda düzenlenen atölye çalışmalarına 371 öğrenci katıldı.

Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenen 5 grupta etkinlik yapılacak, öğrenciler bir dersten 20 saatlik programa katılacak.

Bilim ve Sanat Merkezinde bilim ve sanat alanlarında her atölye programı ise 8 saat olarak planlandı.

Kış okulları kapsamında açılan kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.



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