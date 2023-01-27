İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Bayburt'ta protesto edildi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta sivil toplum kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bayburt Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Yakutiye Camisi önünde bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan AGD Bayburt Şube Başkanı Faris Tütüneken, İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını söyledi.
İsveç'te yaşananları hadsizlik olarak nitelendiren Tütüneken, buna izin verenleri kınadıklarını dile getirdi.
Batı dünyasının, İslamofobi gibi karanlık projelerle İslamiyet'i ve insanlığın huzurunu hedef aldığının altını çizen Tütüneken, şunları kaydetti:
"Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz."
Tekbir getiren topluluk, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağıldı.