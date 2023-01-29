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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta eski hükümlü devlet desteğiyle besiciliğe başladı

AA

Bayburt'ta eski hükümlü devlet desteğiyle besiciliğe başladı

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta Yüksel Zozik, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" projeleri kapsamında aldığı hibeyle başladığı besicilikle ailesinin geçimini temin etmenin yanı sıra hayvancılığa da katkı sağlıyor.

İşlediği bir suçtan dolayı girdiği cezaevinden 2019'da çıkan 39 yaşındaki Zozik, hayatında yeni bir sayfa açmak için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle girişimcilik sertifikası aldı.

Besicilik yapmak için finansal destek arayışına giren Zozik, İŞKUR'un "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" projesine başvurdu. Müracaatı kabul edilen Zozik, verilen hibeyle besicilik için gerekli altyapıyı kurdu ve 5 büyükbaş hayvan aldı.

- "Özel sektörde kolay kolay iş bulamıyoruz"

Yüksel Zozik, AA muhabirine, cezaevinden çıktıktan sonra özel sektörde iş bulamadığını söyledi.

İŞKUR'un projesine başvurarak 5 büyükbaş hayvan alıp işletme kurduğunu belirten Zozik, "Devletimizin verdiği bu imkan sayesinde kendime ait hayvanlarım oldu. Amacım, hayvan sayısını artırarak hem kendime hem ülke ekonomisine katkı sağlamak." dedi.

Zozik, ailesinin geçimini temin ederken aynı zamanda da işini büyütmeye gayret ettiğini anlatarak, "Özel sektörde kolay kolay iş bulamıyoruz. Devletimizin verdiği bu imkanlardan dolayı mutluyuz. İşimizi sürdürüyoruz, inşallah daha da devamını getireceğiz." diye konuştu.

Baba mesleği besicilikte tecrübeli olduğu için 1,5 yılda büyükbaş sayısını 10'a çıkarttığını dile getiren Zozik, projeyi hayata geçirmesinde kendisine destek olan kurumların yetkililerine teşekkür etti.

- "Kendi işlerini kurup büyütmelerine destek sağlıyoruz"

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci, projenin engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş verenlere uygulanan idari para cezalarından elde edilen gelirle sürdürüldüğünü söyledi.

Kahveci, ilde "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında besicilik üzerine 4 proje bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Projemizin faydası, iş bulmakta dezavantajlı gruplar olarak tanımladığımız engelli ve eski hükümlülerimizin kendi işlerini kurmalarını sağlıyor. Dolayısıyla kendi işlerini kurup büyütmelerine destek sağlıyoruz. Bu bir başlangıç oluyor. Daha sonra zaten 3 yıl içerisinde de hayvanları çoğaldığı için bu işe devam ediyorlar ve böylece iş sahibi oluyorlar."


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