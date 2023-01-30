Kur'an kursu öğretici ve öğrencileri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Kur'an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacı Ekrem Naile Seyhan Kur'an kursunda düzenlenen seminere katılan öğretici ve öğrencilere, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları ile UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.

Seminerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları ve gençlere ulaştırılma yollarını detaylarıyla paylaştı.

Çalışmalara ilişkin videoların gösterildiği eğitimde, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Program sonunda katılımcılar, uzman polislere sorularını yöneltti.

Ayrıca, "Narkogençlik" projesi kapsamında da Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'nde üniversite öğrencilerine yönelik Bağımlılıkla Mücadele Konferansı düzenlendiği, öğrencilerin uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.





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