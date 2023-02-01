Bayburt'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

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BAYBURT (AA) - Bayburt Valiliği ile Türk Kızılay iş birliğiyle kamu personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında kurum personeli ve vatandaşlar, Valilik ek hizmet binası girişinde kurulan mobil stantlarda kan verdi.

Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya, Türk Kızılay tarafından "Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun" sloganıyla başlatılan bağış seferberliğine personelin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Etkinliği Valilik ile birlikte düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, tüm kurumlara bilgi verildiğini belirtti.

Yerlikaya, tüm vatandaşları kan bağışına destek vermeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde olabilecek afetlerde salgın hastalıklar gibi durumlarda kanımızla destek oluyoruz. Ülke genelinde kan stoklarımızın Kovid-19 ve yeni bir grip salgını olan influenza hastalığına tedbir amacıyla kan bağışı yapmak ve destek olmak için bugün yapılan kan bağışında Bayburt olarak nüfusa oranla diğer illerimizde ve Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alıyoruz. Duyarlı olan tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum."





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