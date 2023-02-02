Kop Dağı'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

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BAYBURT (AA) - Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bayburt'u Erzurum'a bağlayan kara yolunda da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği güzergahta ulaşım, Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sağlanıyor.

Van'a gitmek için Samsun'dan yola çıktığını ifade eden tır sürücüsü Cafer İlaslan, Kop Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin düzelmesini beklediğini söyledi.

İlaslan, bölgede görev yapan ekiplere de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

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