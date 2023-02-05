Bayburt'ta Çoruh Nehri'nin bazı kısımları dondu

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin bazı kısımları tamamen dondu.
Nehrin Kaleardı Mahallesi'nden geçen kısmında yaban ördekleri, buzla kaplı nehirde yiyecek ararken görüntülendi.
Bazı vatandaşlar, ördekleri ekmek ve yemle besledi.
Zehra Mevlütoğulları, son günlerde kışın ağır geçtiğini belirterek, yiyecek bulmaya çalışan ördekleri ekmek ve yemle beslediklerini söyledi.
Hanefi Şentürk de ördeklerin mahallelerine güzellik kattığını dile getirerek, özellikle soğuk havalarda hayvanları beslemeye çalıştıklarını kaydetti.