Bayburt'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

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BAYBURT (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bayburt'ta yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sosyal medya hesabından, tüm vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

Belediye binası önüne gelen vatandaşlar, deprem bölgesine göndermek istedikleri yardım malzemelerini teslim etti.

Başkan Pekmezci, AA muhabirine, toplanan yardımların gün içerisinde deprem bölgesine gönderileceğini belirterek, "Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle Bayburt halkı şu anda topyekun bir gayret içerisinde yardım etmek için çırpınıyorlar. Rabbim daha büyük felaketlerden korusun milletimizi." dedi.

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