Bayburt'ta 8 yaşındaki Ömer, biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta 8 yaşındaki Ömer Gökalp Görgülü, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi.

Bayburt Belediyesince, 10 ilin etkilendiği depremde zarar görenlere yönelik başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların ilgisi sürüyor.

Kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar, aldıkları malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak İtfaiye Müdürlüğü deposundaki görevlilere teslim ediyor.

2. sınıf öğrencisi Görgülü de harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını depremzedelere göndermek istedi.

Kumbarasını Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teslim eden Görgülü, televizyonda çocukların üşüdüğünü, ağladığını görünce üzüldüğünü belirterek, onlara destek olmak için biriktirdiği parayı bağışlamak istediğini söyledi.

Pekmezci de Görgülü'yü tebrik ederek, "Sevgili yavrumuz Ömer yaptığı anlamlı hareketle milletimizin sadece büyüklerinin değil çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Tüm Bayburt halkının olduğu gibi Ömer'in de emaneti emanetimizdir. Depremzedelerimize en kısa sürede ulaştıracağız." dedi.

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