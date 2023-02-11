Karadeniz'den depremzedelere destekler sürüyor

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BAYBURT (AA) - Bayburt, Giresun ve Ordu'da öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için ekmek pişiriyor, soba üretiyor.

Bayburt'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere günlük 15 bin roll ekmek pişiriliyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki fırında gönüllü usta öğretici, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı ekmekler, Valilik koordinasyonunda deprem bölgesine gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, herkesin el birliğiyle ekmek ürettiğini söyledi.

Tam kapasite çalıştıklarını belirten Güney, "24 saat burada çalışma sürüyor. Günde 15 bin üretim kapasitemiz var. Bu sayıyı daha da artırabiliriz, bizim için sorun değil. Çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

- Giresun

Giresun'da depremzedeler için soba imal ediliyor.

Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin ısınma sorununun çözüme katkı sağlamak için soba yapıyor.

Sobalar hem çadır içinde hem de dışında kullanılabilecek nitelikte hazırlanıyor.

Öte yandan, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı firmalar da deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretiyor.

Bazı ilçe belediyeleri de toplanan odunları kamyonlarla deprem bölgelerine göndermeye başladı.

- Ordu

Ordu'da da boş varillerden soba üretiliyor.

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri, boş varillerden soba yapıyor.

Hazırlanan 40 soba, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

- Rize

Rize'de ise vatandaşlar depremzedelere yakacak desteği sağladı.

Çamlıhemşin ilçesinde toplanan odunlar, imece usulüyle kesildikten sonra çuvallara dolduruldu.

Kamyonlara yüklenen odunlar, diğer yardım malzemeleriyle birlikte deprem bölgesine gönderilecek.

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