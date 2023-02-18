Depremzede Elif bebeğin ilk doğum gününü Türk Kızılay ekipleri kutladı

BAYBURT (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından annesiyle Gaziantep'ten Bayburt'a gelen Elif'in birinci yaş günü Türk Kızılay ekiplerince kutlandı.

Depremlerin ardından evi ağır hasar alan Özlem Kabadayı, kızı Elif ile 10 Şubat'ta kentteki yakınlarının yanına geldi.

Depremzede ailelere ve çocuklara yönelik destek çalışması yürüten Türk Kızılay Bayburt Şubesi ekipleri, Elif bebeğin doğum günü olduğunu öğrendi.

Gönüllülerin de aralarında bulunduğu ekip, Elif'in ilk yaş gününü kutlamak için pasta alarak konakladıkları evi ziyaret etti. Kapıyı açan anne ve kızı, ellerinde doğum günü pastası bulunan ekipleri görünce hem şaşırdı hem de sevinç yaşadı.



Elif, annesinin ve ekiplerin yardımıyla doğum günü pastasını kesti.

- "İlk doğum gününü kutlamak bize nasip oldu"

Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya, AA muhabirine, depremden etkilenerek kente gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Valilik koordinesinde depremzede aileleri ziyaret ettiklerini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Ailelerimizin konakladıkları yerleri gönüllülerimizle birlikte geziyoruz. Ne gibi ihtiyaçları varsa taleplerini alıyoruz. Onlara moral veremeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da Gaziantep'ten gelen Elif kızımızın doğum gününü kutladık. Onun ilk doğum gününü kutlamak bize nasip oldu. Allah ömrünü, bahtını açık eylesin. Kızılay olarak depremzede vatandaşlarımıza yardıma devam edeceğiz. Allah, Türk milletinin yardımcısı olsun."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.