Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BAYBURT (AA) - Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Garnizon Komutanı Albay Zekeriya Tosun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı, kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi.

Ardından 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ile Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada, Yukarı Kırzı köyünde halk arasında "Ermeni mezalimi" olarak anılan acı olayların yaşandığını söyledi.

Bu olaylar sırasında birçok Türk kadınının onur ve şerefleri için kendilerini su kuyularına attığını belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Biz de bugün burada onları hayırla, rahmetle yadetmek için toplandık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Devletimizin, milletimizin bekası için verilen geçmişteki bütün mücadeleyi, şehitlerimizi anıyoruz. Ayrıca ülkemizin şu anda yaşadığı deprem felaketi ve sonrasında yaşananlardan dolayı şehit olan afetzedelerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Etkinliklere, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.