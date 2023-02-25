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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaokul öğrencileri harçlıklarını depremzedelere gönderdi

AA

Ortaokul öğrencileri harçlıklarını depremzedelere gönderdi

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarını bir araya getirerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki depremzedelere gönderdi.

Bayburt Ortaokulunda 2017'de öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma duygularının gelişmesi, sevgi ortamının oluşturulması amacıyla, "Harçlığımı Kardeşimle Paylaşıyorum" kampanyası başlatıldı.

Gönüllü bağışçılar, her ay harçlıklarından bir miktarını koydukları zarfı, sınıflarda bulunan kutulara bırakıyor. Toplanan para, yardıma ihtiyacı olan öğrenciler ve okul masrafları için kullanılıyor.

Öğrencilerin, bu ayki harçlıklarını depremden etkilenenlere bağışlamak istediklerini bildirmeleri üzerine, "Harçlığımı Depremzede Kardeşime Bağışlıyorum" kampanyası başlatıldı.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve idarecilerin de desteğiyle kampanya çerçevesinde kısa sürede 48 bin lira toplandı. Bağışın 25 bin liralık kısmı ile alınan temel ihtiyaç malzemeleri, bölgeye gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi, 23 bin lira ise AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.

- "Yardım yapmak, kardeşleriyle paylaşmak istiyorlar"

Fen Bilgisi öğretmeni Adem Ertaç, AA muhabirine, depremin ardından yardım toplama noktasında okulda topyekun bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

Öğrencilerin yardımlaşma duygusuyla gösterdiği hassasiyetin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ertaç, "İnşallah oradaki kardeşlerimizin bir nebze de olsun yaralarını sarmaya, dertlerini paylaşmaya vesile olmuşuzdur." dedi.

Ertaç, tüm öğrencilerin ellerinden geldiğince yardım ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu konuda çok hassaslar. Yardım yapmak, kardeşleriyle paylaşmak istiyorlar. Okulumuzda 7 depremzede öğrencimiz var. Onlar gelmeden önce sınıflarımızdan, 'Öğretmenim depremzede arkadaşlarımız lütfen bizim sınıfa gelsinler. Biz onlarla arkadaş olup dertlerini paylaşmak istiyoruz.' diye istekler oldu. Bu bizi çok duygulandırdı. Bu zor günleri inşallah hep birlikte devlet, millet el ele atlatacağız."

Öğrencilerden Azra Ezgi Turhan ise depremi duyunca çok etkilendiğini, üzüldüğünü söyledi.

İlk günden itibaren depremzedelerin yanında olmak istediğini anlatan Turhan, "Bu kampanya olmasa bile bir şekilde yardım edecektim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyordum. Okuldan bir kaç öğrenci toplayıp talepte bulunduk." diye konuştu.

Turhan, yardıma ihtiyacı olan kişiler için harçlıklarını düzenli olarak paylaştıklarını vurgulayarak, "Bu sefer de depremden etkilenenlerle paylaşmak istedik. Böyle zor zamanlarda en azından bir arada durmamız gerekiyor. O yüzden de böyle bir uygulama yaptık." ifadesi kullandı.

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