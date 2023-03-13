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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldirik otunun kanserli hücreler üzerindeki etkisi araştırılıyor

AA

Kaldirik otunun kanserli hücreler üzerindeki etkisi araştırılıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin, tıbbi aromatik bitki kaldirik otunun kanserli hücreler üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla hazırladığı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) desteklenemeye hak kazandı.

Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatma Cebeci, AA muhabirine, son yıllarda özellikle kanser tedavisinde yeni alternatiflerin keşfedilmeye ve geliştirilmeye başlandığını belirterek, bu kapsamda özellikle günlük hayatta tüketilen bitkilerin en çekici adaylar olduğunu söyledi.

Yaklaşık altı ay önce "Kaldirik Bitkisinin Yenilebilir Kısmından Elde Edilen Ekstraktın Antikanser Özellliklerinin Araştırılması" projesine başladıklarını ifade eden Cebeci, kendisinin yürüttüğü projede Öğretim Görevlisi Dr. Demet Şaylan'ın araştırmacı olarak yer aldığını aktardı.

Cebeci, Karadeniz Bölgesi'nde gıda olarak tüketilen, Latince adı "trachystemon orientalis" olan kaldirik otu üzerinde çalıştıklarını kaydederek, bitkinin bölgenin nemli kısımlarında yetiştiğini ve yöre halkı tarafından sap kısmı haşlanarak veya turşu olarak tüketildiğini belirtti.

Günümüze kadar bu bitki üzerine detaylı bir çalışma yapılmadığını dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:

"Ancak yapılan bazı çalışmalar bu bitkinin antioksidan ve fitokimyasal özelliğini ortaya koymuş durumda. Biz de bu projeyle beraber bu bitkinin daha önce çalışılmamış olan antienflamatuar yani inflamasyon önleyici ve antikanser özelliklerini hesaplayacağız. İlk etapta projeyle bitkinin kolon kanseri hücrelerinin çoğalması ve sağ kalımı üzerine etkileri belirlenecek. Ardından eğer proje sonuçları bitkinin olumlu etkilerini gösterirse daha ileri hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarda yeni proje hedeflerimiz bulunuyor."

Cebeci, yaptıkları başvuru üzerine projenin ocak ayında TÜSEB tarafından desteklenmeye hak kazandığını ifade ederek, "Proje ciddi anlamda bir ekip çalışması gerektiren bir iş. Bu projede özellikle ekip arkadaşım Dr. Demet Şaydan'a çok teşekkür ediyorum. Yine desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederim." dedi.

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