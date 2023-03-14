Bayburt'ta eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanına giden A.T.D, henüz belirlenemeyen nedenle işletme çalışanı Y.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T.D, tabancayla ateş ederek Y.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan A.T.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.