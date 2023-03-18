BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Genç Osman Şehitliği'ndeki törene, Vali Vekili Emine Dicle, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkan Vekili Hasan Karakum ve diğer ilgililer katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Vekili Dicle, kendilerine bırakılan sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Sizlerden aldığımız emaneti korumak ve geliştirmek için çok çalışacağız. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın bilincinde olarak, emanetinizi daima yükseklere taşıyacağız." dedi.

Bayburt Şehit ve Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal'ın da konuşma yaptığı tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

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