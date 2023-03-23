Bayburt'ta öğrenciler konteyner için topladıkları parayı deprem bölgesine gönderdi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ortaokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir aile için topladıkları konteyner parasını bölgeye gönderdi.

Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda, okul aile birliği öncülüğünde depremzedeler için 10 gün önce kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 100 bin lira, depremzede bir aileye konteyner alınması için bir yardım kuruluşunun hesabına yatırıldı.

Okul Müdürü Adil Kacır, AA muhabirine, okul olarak güzel bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

Afet bölgesinde çadırda kalan bir ailenin konteynere taşınması için öğrencilerden gelen talep doğrultusunda böyle bir çalışma yapıldığını belirten Kacır, 100 bin liranın üzerinde bir para topladıklarını ve bankaya yatırdıklarını ifade etti.

Fen bilimleri öğretmeni Tuğba Yılmaz da depremden etkilenen vatandaşları unutmadıklarını göstermek adına konteyner kampanyası başlattıklarını kaydederek, "Kampanyayı öğrencilerimizin harçlıklarıyla velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin de desteğiyle tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Depremzedelere 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Hafsa Nur Doracan ise depremlerin ilk anından beri çok üzüldüklerini belirterek, depremzedelere yardım etmek istediklerini söyledi.

Okul tarafından başlatılan kampanyayla bu fırsatı yakaladıklarını aktaran Doracan, bir konteyner parasını topladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.





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