Bayburt'ta ortaokul öğrencilerinden deprem bölgesindeki okullara destek

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BAYBURT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Eğitimde Tek Yürek" projesi kapsamında Bayburt'tan Malatya'ya kırtasiye, giyim ve gıda malzemesi gönderildi.

Arpalı Beldesi Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu, proje kapsamında Malatya Yeşilyurt Topsöğüt Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ile kardeş okul oldu.

İhtiyaç tespitinin yapılmasının ardından okul aile birliği, öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla öğrenciler ve aileleri için kırtasiye, giyim ve gıda malzemesi hazırlandı.

Toplanan yardım malzemelerinin içine, ortaokul öğrencilerinin kardeş okuldaki akranları için yazdığı mektuplar da yerleştirildi. Yardım malzemeleri, Arpalı Belediyesine ait araçla Malatya'ya ulaştırıldı.







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