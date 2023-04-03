Bayburt'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammet A. idaresindeki 69 AAH 451 plakalı otomobil, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmail K. yönetimindeki 34 KB 0286 plakalı cip ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cipte sıkışan Mehmail K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.









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