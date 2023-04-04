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Bayburt'ta "EFOR" projesiyle öğrencilerin hedeflerine ulaşması amaçlanıyor

AA

Bayburt'ta "EFOR" projesiyle öğrencilerin hedeflerine ulaşması amaçlanıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta merkezi sınavlara girecek ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışma yürütülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha nitelikli şekilde üst öğrenime hazırlanmaları ve kentin akademik başarı düzeyinin artırılması amacıyla Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik Projesi'ni (EFOR) hayata geçirdi.

Eylül 2022'de başlatılan proje kapsamında, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan öğrenciler, belirli aralıklarla bu sınavların provası şeklindeki uygulamaya tabi tutuluyor.

Kentteki tüm okullarda eş zamanlı uygulanan sınavlara, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, dönem boyunca LGS için 8, YKS için de 12 sınav hazırladıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra mayısın ilk haftasında Doğu Karadeniz geneli için bir sınav provası planladıklarını belirten Güney, "Buradaki amacımız öğrencilerimizi bir üst döneme geçerken daha nitelikli şekilde hazırlamak ve geçişini sağlamak. Ayrıca şehrimizin akademik başarı düzeyini artırmak." dedi.

- "5-6 öğrencimize bir sınav rehber öğretmeni atadık"

Güney, proje kapsamında tüm okulların eş zamanlı olarak sınava tabi tutulduğunu ve merkezi sınavlardaki tüm kuralların uygulandığını anlattı.

Projenin sınav provasının yanı sıra izleme ve değerlendirmeyi de kapsadığını aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Her sınav öncesi ve sonrasında okul sınav komisyonlarımız, ekiplerimiz toplantı yapıyorlar. Sınavın değerlendirmesi yapılıyor. Sınavdan sonra tek tek ders, konu, ünite bazlı kazanımlar değerlendiriliyor. Öğretmen arkadaşlarımızla bir sonraki sınavla ilgili de net sözü alınıyor ve buna ulaşmak için çizilen yollar, strateji ve planlar bizimle paylaşılıyor. Her öğrencimizin bir sınav rehber öğretmeni var. Bu projenin ruhlarından bir tanesi de o. Yani neredeyse 5-6 öğrencimize bir sınav rehber öğretmeni atadık. Bu öğretmenlerimiz öğrencilerimizin tüm sınav süreçlerini bilişsel, duygusal süreçlerini takip ediyorlar. Başarı ve başarısızlıklarının nedenlerini takip ediyorlar. Yani tamamen izleme ve değerlendirmeye dayalı bir proje olarak ilimizde uyguluyoruz."

Güney, projenin ilk meyvelerini bu yıl yapılacak sınavlarda almaya başlayacaklarını ifade ederek, "Sınavlarda uyguladığımız soru bankaları Milli Eğitim Bakanlığımızın ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden aldığımız sorular. Yine ortaöğretim ve temel eğitimin soru bankalarından aldığımız soruları tasarlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Biz kendimizi kıyaslamak amacıyla hem LGS hem de YKS sınavlarında son 3 yılın verilerini almıştık. Yani kendimizi kıyaslayacağımız bir veri var. Bunun çok üzerine çıkmayı planlıyoruz." diye konuştu.

12'nci sınıf öğrencisi Merve Baştürk de sınavların zorlayıcı ve verimli geçtiğini belirterek, her sınav için kendisine bir hedef belirlediğini ve buna ulaşmak için çabaladığını söyledi.


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