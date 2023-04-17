Bayburt'ta "Minik Eller Tasarlıyor Projesi"nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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BAYBURT (AA) - Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Minik Eller Tasarlıyor Projesi" kapsamında düzenlenen "Hayalimdeki Ev" temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Müdürlük binasında düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, projeyle temel eğitim kademesindeki öğrencilere erken yaşlarda tasarım felsefesi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje sürecinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hayallerindeki evleri tasarladıklarını aktaran Güney, "Projeye katılan 152 eser, teknoloji tasarım öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucuna göre ilk 10'a giren öğrenciyi, aileleri ve öğretmenleriyle burada ağırladık. Ben öğrencilerimizi tasarım sürecindeki özverilerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Güney, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.





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