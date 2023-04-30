Bayburt'ta cirit sporcuları çamurlu zeminde atlarıyla gösteri yaptı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ciritçiler, atlarıyla çamurlu zeminde gösteri yaptı.

Kop ve Çoruh atlı spor kulübü sporcuları, Bayburt Valiliği Cirit Sahası'nda dostluk müsabakası için karşı karşıya geldi.

Gösteri amaçlı müsabakada çamurlu zeminde hünerlerini sergileyen sporcular, izleyicilerden alkış ve tezahürat aldı.

Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Tokay, AA muhabirine, kentte bulunan 8 atlı spor kulübünün, ata sporunu yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Sporcuların özveriyle mücadele ettiğini belirten Tokay, "Çoruh Atlı Spor Kulübü ile karşı karşıya geldik. Kazasız, belasız bir müsabaka oldu. Genellikle kış aylarında maçlarımızı yapıyoruz ama baharda atlarımızı zinde tutmak için dostluk müsabakaları düzenliyoruz. Zemin çamurlu, hava yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporculardan Eren Akburak da güzel bir müsabaka yaptıklarını ifade ederek, hem maçlar hem de safarilerle atları zinde tuttuklarını aktardı.

Hafta sonunu cirit izleyerek değerlendirdiğini dile getiren Binali Karadeniz ise kentteki cirit sahasında izleyicilere büyük heyecan yaşatıldığını kaydetti.





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