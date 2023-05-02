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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta restore edilen tarihi okul binası şehir müzesi oldu

AA

Bayburt'ta restore edilen tarihi okul binası şehir müzesi oldu

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi okul binası, Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi olarak hizmete açıldı.

Vali Cüneyt Epcim, müzenin bahçesinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıllık emeğin eseri olan müzeyi kente kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sergilenecek eserler itibarıyla çok boyutlu bir müze ortaya çıktığını belirten Epcim, "Öncelikle kaliteyi gösterelim, sonrasında kaliteli eserleri, Bayburt'un kültüründen, irfanından, günlük yaşamından kaynaklı çok değerli eserleri müzemize çok yakın zamanda kazandıracağız. Bayburt'un müze noktasında sergilenebilecek eserleri çevre vilayetlerde bulunmakta. Bu eserlerin bir bölümünü de kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Epcim, şehir müzesi bulunmayan kentte bu açığın da kapatıldığını ifade ederek, yereldeki unsurlar, kentin geçmiş deneyimi, bazı modern uygulamalar ve özgünlük gibi kavramların üzerinde düşünerek müzeyi kurguladıklarını anlattı.

Müzeyle Dede Korkut ve şehir bağını kurmak istediklerini, bunu da başardıklarını dile getiren Epcim, şunları kaydetti:

"Bayburt tarih ve kültür şehri diyoruz. Bayburt Dede Korkut diyarı diyoruz. Dede Korkut'tan Ağlar Baba'ya kadar bütün maneviyat önderlerini yetiştirmiş, bizlere örnek insanlar yetiştirmiş bir memleketin evlatları olarak o büyüklerimizi de bu vesileyle rahmetle hayırla yad ediyorum. Dede Korkut Bayburt için bir marka. Bu markaya sahip çıkmak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. 'Bayburt'a geldim, Dede Korkut'u hissetmedim.' dedirtmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Özellikle Dede Korkut ve Bayburt illiyetini kuran bir anlayışı müzede farklı interaktif uygulamalarla ortaya koymaya çalıştık. Müzemizin yaşayan, yaşatan bir müze olacağına inanıyorum. Bu hususta da gerekli çalışmaları yapacağımızı düşünüyoruz."

Epcim, müzenin yapılmasına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Bayburt Belediyesi ve AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'a teşekkür etti.

Milletvekili Battal da Bayburt'un tarihine ve kültürüne yakışır bir müzeye kavuştuğunu söyledi.

Kentte kayda değer bir müze inşa edildiğini dile getiren Battal, "Böylesine tarihi bir binayı önce restore etmek, tüm güzelliğini, ihtişamını açmak, sonra da ortasına Bayburt'un tarihini ve kültürünü damıta damıta bütün bilgileriyle aktarmak önemli bir görevdi. Bu görev ve sorumluluğu devlet adamı ciddiyetiyle, bir kültür adamı hassasiyetiyle ve bu ülkenin bağrından çıkmış bir yönetici sorumluğuyla yerine getiren Sayın Valimiz Cüneyt Epcim'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise kentin tarihi ve kültürüne hizmet edecek güzel bir müzenin şehre kazandırıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kop Dağı savunmasından kalan eserler, kitabeler, Dede Korkut ve hikayelerinde yer alan kişilerin maketleri, kentte yaşamış önemli kişilerin biyografileri gibi eserlerin yer aldığı müzenin açılışı yapıldı.


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