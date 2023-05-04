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Bayburt'ta kurulacak sünger fabrikası için imzalar atıldı

AA

Bayburt'ta kurulacak sünger fabrikası için imzalar atıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulması planlanan fabrika için firma yetkilileriyle protokol imzaladı.

Epcim, 53 bin 500 metrekarelik arazi üzerine kurulacak projede 36 bin metrekarelik kapalı alanda sünger üretimi yapacak firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Epcim, Dubai merkezli firmanın 10 milyon dolar bedelle kente fabrika kazandıracağını belirtti.

Yatırımın kentte istihdama ve üretime katkı sağlayacağını ifade eden Epcim, "İş insanı Nazır Khan'a ve yatırımın Bayburt'a getirilmesi hususunda gayret sarf eden Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman'a teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İmza törenine Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Kahraman ve OSB Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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