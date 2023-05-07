"Borç" filminin yönetmeniyle başrol oyuncusu Bayburtlularla buluştu

BAYBURT (AA) - "Borç" filminin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu ve başrol oyuncusu Serdar Orçin, Bayburt'ta seyirciyle bir araya geldi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Vuslat Saraçoğlu'nun gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı "Borç" filmi, kentteki bir sinema salonunda gösterime sunuldu.

Gösterimin ardından oyuncu Ece Dizdar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, yönetmen Saraçoğlu ile başrol oyuncusu Orçin vatandaşlarla buluştu.

Yönetmen Saraçoğlu, AA muhabirine, Borç'un 2018'de çekilmiş olmasına karşın halen gösteriliyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bayburt'ta olmaktan ayrıca mutlu olduğunu belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Bayburt'ta daha önce hiç bağımsız film gösterimi olmamış, oyunculu bir katılım gerçekleşmemiş, buraya gelmek çok mutlu etti bizi. Başrol oyuncumuzun Bayburtlu olması burada filmini göstermek istemesi de çok anlamlıydı. Sağ olsunlar, Bayburtlular da bizi yalnız bırakmadı. Çok kalabalık, güzel bir gösterim gerçekleştirdik. Bunun Türkiye'nin her yerine örnek olmasını ve filmlerimizin Türkiye'nin her şehrinde gösterilmesini arzu ediyoruz. Kültür, sanat atmosferimizin böyle gelişmesini istiyoruz."

Serdar Orçin de 30 yıl sonra memleketine filmiyle geldiğini ve buradaki ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye organizasyondan ötürü teşekkür eden Orçin, "Bunun çoğalması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü gördüm ki burada çok güzel bir ilgi var. Sinema, edebiyat, müzik bizi birleştiren şeyler. O yüzden bu topraklarda da ülkemizin her yerinde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Halkımızla buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise kentte ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bundan sonra bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapacakları kaydetti.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsametin Koçan, filmi çok beğendiğini belirterek, "Filmdeki o derin içerik, oyuncuların kalitesi ve burada izleyicinin kalitesi... Umut ediyorum ki bu tür etkinlikler gelecekte çoğalarak devam edecektir. O nedenle belediyenin bu katkıları son derece önemli. Belediyeyi kutluyorum. Oyuncular müthişti, yönetmen son derece iyi." değerlendirmesini yaptı.





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