"Borç" filminin yönetmeniyle başrol oyuncusu Bayburtlularla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Borç" filminin yönetmeniyle başrol oyuncusu Bayburtlularla buluştu

AA

"Borç" filminin yönetmeniyle başrol oyuncusu Bayburtlularla buluştu

BAYBURT (AA) - "Borç" filminin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu ve başrol oyuncusu Serdar Orçin, Bayburt'ta seyirciyle bir araya geldi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Vuslat Saraçoğlu'nun gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı "Borç" filmi, kentteki bir sinema salonunda gösterime sunuldu.

Gösterimin ardından oyuncu Ece Dizdar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, yönetmen Saraçoğlu ile başrol oyuncusu Orçin vatandaşlarla buluştu.

Yönetmen Saraçoğlu, AA muhabirine, Borç'un 2018'de çekilmiş olmasına karşın halen gösteriliyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bayburt'ta olmaktan ayrıca mutlu olduğunu belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Bayburt'ta daha önce hiç bağımsız film gösterimi olmamış, oyunculu bir katılım gerçekleşmemiş, buraya gelmek çok mutlu etti bizi. Başrol oyuncumuzun Bayburtlu olması burada filmini göstermek istemesi de çok anlamlıydı. Sağ olsunlar, Bayburtlular da bizi yalnız bırakmadı. Çok kalabalık, güzel bir gösterim gerçekleştirdik. Bunun Türkiye'nin her yerine örnek olmasını ve filmlerimizin Türkiye'nin her şehrinde gösterilmesini arzu ediyoruz. Kültür, sanat atmosferimizin böyle gelişmesini istiyoruz."

Serdar Orçin de 30 yıl sonra memleketine filmiyle geldiğini ve buradaki ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye organizasyondan ötürü teşekkür eden Orçin, "Bunun çoğalması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü gördüm ki burada çok güzel bir ilgi var. Sinema, edebiyat, müzik bizi birleştiren şeyler. O yüzden bu topraklarda da ülkemizin her yerinde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Halkımızla buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise kentte ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bundan sonra bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapacakları kaydetti.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsametin Koçan, filmi çok beğendiğini belirterek, "Filmdeki o derin içerik, oyuncuların kalitesi ve burada izleyicinin kalitesi... Umut ediyorum ki bu tür etkinlikler gelecekte çoğalarak devam edecektir. O nedenle belediyenin bu katkıları son derece önemli. Belediyeyi kutluyorum. Oyuncular müthişti, yönetmen son derece iyi." değerlendirmesini yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta ilkbahar yağışlarıyla dolan baraj ve göletler çiftçiye umut oldu
YEREL HABERLER Bayburt'ta ilkbahar yağışlarıyla dolan baraj ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.