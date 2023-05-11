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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta hastane duvarları çocuklar için süslendi

AA

Bayburt'ta hastane duvarları çocuklar için süslendi

BAYBURT (AA) - Bayburt Devlet Hastanesi'nin çocuk servisi, çocuk polikliniği ve kadın doğum servisinin duvarları ile kapıları, hastane yönetimince çocuklar için renklendirildi.

Hasta çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için servis duvarlarına, hastane personeli tarafından çizgi film karakterleri ve manzara resimleri çizildi.

Kadın doğum servisinde ise kapı ve koridorlar süslenerek normal doğuma teşvik amacıyla anne ve anne adayları için özel hastane formatında hizmet alması sağlandı.

Hastanede ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla çocukların sıkılmadan ev ortamında oyun oynayarak zaman geçirmelerini ve eğitim almalarına da imkan sağlayan "hastane sınıfı" oluşturuldu.

Bayburt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun, çocukların tedavi olurken mutlu olmalarını, yatışı yapılan çocukların sıkılmadan ev ortamında oyun oynayarak tedavi almalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla birlikte çocukların servisteyken mutlu olduğunu belirten Akkoyun, şöyle devam etti:

"Çocuk servisi ve polikliniğinin duvarlarına çizgi film karakterleri ile süsleme yaptırarak, yatak tedavi gören çocuk hastalarımızın sevimli, keyifli, sıcak ev ortamında tedavi görmelerini sağladık. Odalarımızdan birini hastane sınıfına dönüştürerek, çocuk hastalarımızın sıkılmadan zaman geçirecekleri bir oyun odası hazırladık. Yine kadın doğum servisimizin kapı ve koridorlarına süsleme yaparak özel hastane formatında, normal doğuma teşvik amacıyla anne ve anne adayların sıcak bir ev ortamı sunarak hizmet etmeye başladık."

Hastanede tedavi gören çocukların aileleri de yapılan uygulamadan memnun olduklarını, çocukları koridorda gezdirerek hem eğlendirdiklerini hem de hastanede sıkılmadan vakit geçirdiklerini aktardı.


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