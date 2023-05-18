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Bayburt'ta resim sergisi ve depremzedeler için kermes açılışı yapıldı

AA

Bayburt'ta resim sergisi ve depremzedeler için kermes açılışı yapıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi ile depremzedeler için kermes etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler tarafından açılan resim sergisi ve kermesi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven, sergide yer alan karakalem, pastel boya, yağlı boya ve kuru boya çalışmalarını inceledi. Sergideki çalışmalar hakkında bilgi alan Güven, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, depremzedeler için hazırlanan kermes açılışıyla devam etti. Kermesten elde edilen gelirin depremzede çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


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