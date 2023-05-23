AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 4. yılında anılıyor

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BAYBURT (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı anılıyor.



İki kız çocuğu babası 41 yaşındaki Abdulkadir Nişancı, 10 Mayıs 2019'da, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu mevkideki karla mücadele çalışmalarını görüntülemek için bölgeye gitti.

Ekiple sabah saatlerinde olay yerine ulaşan Nişancı, burada bir süre iş makinesinin kar temizleme çalışmalarını görüntüledi. Yolu ve çalışmaları farklı açılardan da görüntülemek için bulunduğu alanın yukarısındaki yamaca doğru yürüyen Nişancı, ayağının kayması sonucu düştü.

Nişancı, hem kar hem de eğim nedeniyle düştüğü yerden yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlandığını gören iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gün boyu bölgede hem karadan hem de İHA, helikopter ve dron desteği ile havadan yaptıkları aramalara rağmen Nişancı'ya ulaşamadı.

- Aramalara onlarca profesyonel ekip katıldı

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının ikinci gününe, yaklaşık 200 kişilik sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi de destek oldu.

Timde görevli dalgıçlar, Nişancı'nın düştüğü uçurumun altındaki bölgeden geçen dere yatağında arama yaptı. Nişancı'nın tripod bağlı kamerası, kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de aramalara katıldı. Zor coğrafi koşullar ve hava muhalefetine rağmen ekipler, gruplar halinde arama faaliyetini sürdürdü.

Ekipler, Nişancı'ya ait ayakkabıyı aramaların üçüncü gününde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında buldu.

Aramalar devam ederken, DSİ ve Karayolları ekipleri ise Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan dereye akan kaynağın akış hızını azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen alanlara dalgıçların girebilmesi için şelaleden dereye dökülen suyun hızı ve miktarının azaltılması için bent kurularak yapay gölet oluşturuldu.

Gölette tutulan su, motorlar yardımıyla yola paralel serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakıldı. Bu çalışmaların ardından JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin bölgede yaptığı aramalardan da sonuç alınamadı.

- Aramalar sırasında 2 asker şehit oldu

Aramaların birinci haftasında, Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdüren timde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, akıntıya kapılarak şehit oldu.

Şehit Kapaklıkaya'nın naaşı memleketi Çorum'da, Gidergelmez'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

- Nişancı'nın cenazesi iki hafta sonra defnedildi

Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine aramaların 14'üncü gününde, düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde ulaşıldı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi de olan Nişancı'nın AFAD ve dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan cenazesi, aile üyeleri tarafından teşhis edildi.

Abdulkadir Nişancı, 24 Mayıs 2019'da Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.





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